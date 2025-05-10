Что будет, если РФ откажется прекратить огонь: Стармер и Макрон пообещали ответ

Дональд Трамп, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон / © ТСН.ua

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не вернется на путь мира в Украине, тогда будет ответ, который заставит РФ сесть за стол переговоров.

Об этом Стармер сказал на пресс-конференции после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Киеве.

«Именно поэтому мы здесь вместе с США обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире, самое время это продемонстрировать», — подчеркнул он.

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Британский премьер подчеркнул, что речь идет о 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров. При этом без дополнительных условий и задержек. Если этого не будет, Россию заставят пойти на переговоры.

«Путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, еще раз бросает вызов… Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также предупредил российского диктатора о последствиях, если он откажется от прекращения огня.

«Участники „Коалиции желающих“ потребуют 30-дневного прекращения огня, и главную роль в мониторинге будут играть американцы, однако участвовать в этом будут все партнеры. В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против РФ масштабных санкций. Этот вопрос будет готовиться и координироваться американцами и европейцами», — заявил Макрон.

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Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц проинформировал, что Коалиция желающих общалась с президентом США как перед сегодняшней встречей, так и после.

«Мы все общались с американским президентом перед нашей встречей и сразу после нее. Мы благодарны амеркаинскому президенту за то, что он полностью поддерживает нашу инициативу и полностью привлечен к ней», — рассказал он.

Напомним, после встречи «Коалиции желающих» в Киеве лидеры Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию.