Что будет, если США не договорятся с РФ о перемирии: Зеленский о плане "Б"

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли у плана «Б», если у США не получится добиться прекращения огня.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Американская сторона заверила Зеленского, что США «сделают ответные сильные шаги», если прекращения огня не будет, отметил он.

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«Считаем, что они сегодня взяли эту инициативу и ее лидерство. И, если честно, им никто не мешает. Это тоже очень важный элемент. Я здесь не хочу идти в детали, но хочу подчеркнуть, что есть страны, которые также хотели бы заниматься этим вопросом. Но, безусловно, Соединенные Штаты, пожалуй, самые сильные в этом. Мы хотим в это верить. И потому у них есть это лидерство. Шло от них предложение, они сказали: „Мы сможем договориться о полном, безусловном прекращении огня“. И сейчас они делают это теми либо другими шагами. Если у них не получится, они обещали нам сделать соответствующие сильные шаги. Какие это будут шаги, я не знаю», — говорит Зеленский.

По его словам, в США знают, как важны для Украины военная поддержка и санкции против РФ. Кроме того, в случае прекращения огня Украине нужны гарантии безопасности.

«Просто гарантии безопасности во время боевых действий в Украине никто нам не предоставит», — это ответ партнеров. Следовательно, мы можем получить их только во время прекращения огня или в момент подписания второй стадии окончания войны. Это подписание соглашения об окончании войны. Мы считаем и у нас с европейцами одинаковое понимание, что начало развертывания тех или иных гарантий безопасности, присутствие и т.д. должно быть в момент прекращения огня», — сказал он.

Дедлайн переговоров

«Мое мнение, что и США также невыгодны долгие разговоры о прекращении огня. Поэтому мы считаем, что должен быть результат. И мы очень надеемся, что будет результат», — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал необходимые шаги по завершению войны.