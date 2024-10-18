Что будет обсуждать Байден в Берлине с лидерами Британии, Германии и Франции: Салливан дал ответ

Мировые лидеры будут говорить о "войне в Украине и пути вперед", отметил советник Белого дома.

Война в Украине и путь вперед будут одними из ключевых вопросов, которые будут обсуждать президент Джо Байден с союзниками во время своего визита в Германию в четверг.

Об этом в ходе общения с прессой на борту президентского самолета Air Force One заявил советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан, передает "Голос Америки".

"Четыре лидера Германии, Франции, Великобритании и США встретятся, чтобы обсудить, в частности, два вопроса: первый, война в Украине и путь вперед, особенно в свете того факта, что все они имели возможность лично пообщаться с президентом Зеленским в течение последних нескольких недель и услышали от него о том, как он видит развитие событий", – сказал Салливан.

Президент Байден также обсудит с партнерами события на Ближнем Востоке, в Иране, Ливане, Газе, Израиле, пути согласования подхода по КНР, координацию промышленных и инновационных стратегий. Говорят лидеры, в частности, и об искусственном интеллекте и переходе к чистой энергии, сказал Салливан.

Президент Байден должен был прибыть в Германию, чтобы принять участие в заседании в формате "Рамштайн", еще на прошлой неделе, но вынужден был отменить этот визит из-за урагана Милтон.

Джейк Салливан сообщил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в ноябре на уровне лидеров в виртуальном формате. Дату встречи он не уточнил.

Советник Белого дома также напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.

"Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Следовательно, вопрос состоит в том, как построить мост от того, где мы сейчас есть, до возможного членства Украины в НАТО. И ответом на этот вопрос стали результаты саммита в Вашингтоне, включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины", – сказал Салливан и добавил, что президент Байден пытается оказать поддержку Украины такой, что будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

Ранее сообщалось, что Джо Байден посетит Германию с неофициальным визитом, но Белый дом сократил программу поездки до одного дня. У президента США запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

План победы: Украине нужны оружие и приглашение в НАТО

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