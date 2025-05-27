Если Трамп признает Крым российским: правовые последствия и глобальные риски

Черноморский флот России. / © УНИАН

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Если администрация Дональда Трампа признает Крым частью России, это создаст серьезную угрозу системе международного права, подорвет расследование военных преступлений и откроет опасный прецедент для других авторитарных государств.

Об этом пишет Politico.

В апреле команда Трампа предложила идею официального признания Крыма по российской территории в рамках возможного соглашения о прекращении войны в Украине. Как отмечает Ирина Марчук, доцент Копенгагенского университета, само появление таких условий в переговорной повестке — уже серьезное нарушение. «Это очень опасный прецедент, и подобное вообще не должно быть предметом обсуждения», — подчеркнула она.

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Юристы напоминают: аннексия Крыма в 2014 году стала грубым нарушением принципа неизменности международно признанных границ силой. Как отметил Лаури Мялксоо из Тартусского университета, «После такого прецедента будет сложно критиковать другие страны за подобные действия — они просто скажут: „Посмотрите, что разрешено России“.

Юридическая стратегия Кремля

Россия годами пытается легализовать захват Крыма, требуя его признания как условия мирных переговоров. После того как Международный уголовный суд квалифицировал аннексию как оккупацию, Москва покинула суд в 2016 году. Несмотря на это, Украина ведет юридическую борьбу в международных институтах, где уже доказала, что Крым и другие оккупированные территории это часть Украины, временно оккупированная Россией.

Европейский суд по правам человека признал, что Россия контролирует Крым силой еще с 27 февраля 2014 года — задолго до проведения псевдореферендума. Этот факт является ключевым аргументом в исках о военных преступлениях, в частности, принудительной депортации украинцев.

Как объясняет юрист Дарья Свиридова, если США признают Крым российским, все эти дела окажутся под угрозой. «Эти нарушения — показатель того, что Крым не является российской территорией», — подчеркнула она.

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Кроме того, это даст Кремлю юридические основания навязывать украинцам российское гражданство, депортировать их в колонии в России, вносить изменения в конституцию полуострова — без возможности обжаловать это в международном праве.

Юрист ООН Марио Паскуале Аморозо предупреждает: признание за Россией суверенитета над Крымом будет означать, что даже грубые нарушения прав человека будут рассматриваться как внутренние дела страны, если они не нарушают базовые права.

Глобальный риск

Формальное признание оккупации Крыма США станет сигналом для других стран: «сила — это право». Это изменит не только подходы к расследованию преступлений России, но и правила игры в мировой политике — от Тайваня до Гренландии.

Украинские юридические усилия направлены не только на привлечение России к ответственности, но и на опровержение кремлевских мифов о самоопределении Крыма или защите русскоязычных. Во время слушаний в Европейском суде по правам человека до 2022 года Москва постоянно повторяла эти нарративы, сообщила представитель Украины в ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

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«Это не просто борьба за справедливость — это установление реальных фактов. Это борьба за правду», — подчеркнула она.

Исторически Крым был захвачен Российской империей в 1783 году при Екатерине II и оставался под ее контролем до 1954 года, когда советский лидер Никита Хрущев передал его в состав Украины. Это решение с тех пор неоднократно критиковал Владимир Путин.

В 1991 году жители Крыма проголосовали за независимость Украины, полуостров получил статус автономной республики в ее составе. Но в 2014 году после революции Достоинства Россия оккупировала Крым, воспользовавшись моментом политической нестабильности в Украине.

Если контроль России над Крымом будет признан юридически, особенно задним числом с 2014 года, это будет означать, что все события и решения на территории полуострова с того времени будут официально считаться частью российского правового поля.

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«В таком случае какие-либо действия, предпринятые властью на этой территории, больше не будут ассоциироваться с Украиной — их признают законными действиями государства Россия», — пояснил Ян Воутерс, профессор международного права из Католического университета Левена. По его словам, это может иметь далеко идущие юридические последствия — фактически легитимируя последствия оккупации.