Что будет после инаугурации Трампа: в Третьей штурмовой назвали ожидания

Жорин заметил – его пугает то, что все уже поверили в перемирие у 2025 году.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, чего ожидает после инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Об этом подполковник ВСУ написал в Сети.

Комментируя ожидания от инаугурации Трампа, Жорин выразил сомнения в быстром окончании войны.

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"Лично я никаких ожиданий относительно быстрого завершения войны после сегодняшней инаугурации Трампа не имею. Наоборот, меня пугает то, что все уже поверили в перемирие в 2025 году", — акцентировал командир 3-й ОШБр.

В этом контексте он объяснил, что на события влияют очень много факторов. Прежде всего – отсутствие у России желания заканчивать войну.

"На данный момент не вижу никаких предпосылок, чтобы россияне остановились", – отметил Жорин.

В то же время он сообщил, чего ожидает от нового президента США.

"А вот чего ожидаю — это завершения тенденции толеровать все на свете. Надеюсь, мода на особые условия для представителей ЛГБТ наконец отойдет в прошлое, и денег на такие "грантовые проекты" никто больше не будет давать", — говорится в сообщении военного.

Напомним, 15 января президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Трампа продолжения политики укрепления Украины.

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