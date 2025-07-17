- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1001
- Время на прочтение
- 1 мин
Что будет после окончания 50-дневного ультиматума: США пригрозили России
В Белом доме предупредили Россию, что в случае игнорирования 50-дневного ультиматума она столкнется с серьезными последствиями.
Соединенные Штаты предупредили, что если в течение 50 дней в Украине не будет прекращения огня, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Если в Украине не будет достигнуто прекращение огня в течение 50 дней, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями», — предупредила спикер.
По ее словам, страны, покупающие нефть у России, также попадут под санкции.
Напомним, Дональд Трамп сказал, что будет делать, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней.
В свою очередь в BBC и Sky News прокомментировали 50-дневный ультиматум и предположили, что Трамп дает Путину передышку.
Сенатор Линдси Грэм уверен, что если Путин проигнорирует 50-дневный ультиматум, реакция Дональда Трампа будет резкой.