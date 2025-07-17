Что будет после окончания 50-дневного ультиматума: США пригрозили России

50-дневный ультиматум Трампа: в Белом доме объяснили, что будет потом / © скриншот с видео

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Соединенные Штаты предупредили, что если в течение 50 дней в Украине не будет прекращения огня, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Если в Украине не будет достигнуто прекращение огня в течение 50 дней, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями», — предупредила спикер.

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По ее словам, страны, покупающие нефть у России, также попадут под санкции.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что будет делать, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней.

В свою очередь в BBC и Sky News прокомментировали 50-дневный ультиматум и предположили, что Трамп дает Путину передышку.

Сенатор Линдси Грэм уверен, что если Путин проигнорирует 50-дневный ультиматум, реакция Дональда Трампа будет резкой.

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