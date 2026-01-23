Что будет после переговоров Украины в ОАЭ: политолог спрогнозировал

Украина / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Делегации Украины, США и России готовятся к трехсторонней встрече в Объединенных Арабских Эмиратах. Главной темой переговоров станет урегулирование ситуации на Донбассе, однако стороны предъявляют взаимоисключающие требования к выводу войск и прекращению огня. Эта встреча является новым этапом в мирном процессе, однако надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко для «24 канала».

По его словам, Россия ведет «двойную игру»: демонстрирует Дональду Трампу конструктив, но на самом деле требует исключительно односторонних уступок от Киева.

Реклама

«Россияне всегда ссылаются на встречу в Анкоридже, что наталкивает на мысли, что там удалось согласовать компромисс. Но он должен быть на условиях России, а на это не согласна Украина. Поэтому ситуация патовая», — подчеркнул Владимир Фесенко.

Политолог объяснил, что участие военных в переговорах указывает на переход к обсуждению конкретных линий разграничения. Россия требует отступления ВСУ, тогда как Украина настаивает на освобождении оккупированных частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей или на остановке боевых действий по линии фронта.

Со своей стороны представители США предлагают модель создания свободной экономической зоны на подконтрольной Украине части Донбасса. Этот план предусматривает вывод армий обеих стран из этой зоны, однако вопрос гарантий безопасности в таком регионе остается открытым.

«Еще один сценарий, который могут обсуждать — энергетическое перемирие или модель поэтапного прекращения огня, где первым шагом станет отказ России от ударов по энергетике Украины. Я отношусь к этому скептически, но такое соглашение стало бы существенным шагом вперед», — добавил Фесенко.

Реклама

На данный момент готовность Кремля к реальным договоренностям остается под вопросом, поскольку публичные заявления Москвы все еще сосредоточены на ультиматумах, а не на компромиссах.

Что известно о встрече делегаций

В пятницу, 23 января, прошли трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби — это важное событие за почти четыре года войны. В частности, следствием этого стали последние 24 часа дипломатии — из Давоса в Москву, а затем в ОАЭ.

Американская сторона намекает, что соглашение может быть близко, поскольку разногласия сведены к «одному вопросу». Однако Киев сохраняет скептицизм, подозревая Москву в манипуляциях.

Реклама

Также Reuters раскрыл договоренности Трампа и Путина по Украине. Несмотря на «позитивные» встречи в Давосе, позиции сторон остаются диаметрально противоположными.