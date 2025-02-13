Что будет после подписания мирного соглашения: Келлог напомнил о "доктрине Уэллса"

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что возвращения к границам 2014 года не будет.

Спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог в четверг, 13 февраля, заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не сможет вернуть все территории до границ 2014 года. По его мнению, будущее соглашение будет потенциально предусматривать потерю Украиной территорий, но Соединенным Штатам совсем не обязательно признавать его.

Об этом пишет "Interfax-Украина".

"Поскольку президент Зеленский это уже сказал, и я думаю, что министр обороны Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границам, которые они имели перед тем, как россияне вошли в Крым. Это понятно. Так что я думаю, что вам понадобится определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но смотрите, не обязательно это признавать", – сказал Келлог.

Он напомнил, что аналогичная ситуация была со странами Балтии, когда их захватил Советский Союз.

"Существовала такая вещь, которая называлась доктриной Уэллса. Мы никогда не говорили, что они владеют странами. Говорили, что страны просто под доминированием", – объяснил Келлог.

В то же время он отметил, что необходимо достичь подлинного, стабильного, долгосрочного мира, что будет зависеть во многом от европейцев.

"Это в их дворе. Это в их интересах. Но это одна из причин, почему мы здесь, в Мюнхене, разговариваем с высшим руководством, министрами иностранных дел, премьер-министрами, президентами стран. Мы должны убедиться, что они это понимают", – заявил Кит Келлог.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своеобразным "разграничением, которое не устроит ни одну из сторон ". В то же время, всем следует признать, что границы 2014 года вернуть не удастся.

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