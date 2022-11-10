Что будет после потери Россией Херсона: аналитик прогнозирует заговор против Путина в Москве

Теперь в российских пабликах рядом с фамилией Путина будет звучать слово "измена".

Президент России Владимир Путин из-за поражений в войне, особенно отступления из Херсона, утратил легитимность в глазах последователей этого агрессивного курса. Против Путина может готовиться заговор, чтобы свергнуть неудачника-диктатора.

Такое мнение международный обозреватель Иван Яковина выразил в эфире "24 канала".

Он отметил, что главе Кремля пришлось произнести фразу "Мы сдаем Херсон", после которой российские Telegram-каналы впали в состояние глубокой депрессии и ужасающей ярости.

"Они хотят Путина сгноить, сжечь, уничтожить. Говорят, что он г*вно, наплевал в душу, что он сдает суверенную российскую территорию", — заметил Яковина.

Он убежден, что отныне Путина будет искренне поддерживать только его личная охрана. В то же время в российских "патриотических" пабликах чем дальше, тем чаще будут признавать поражение в войне против Украины, а наряду с фамилией диктатора будет звучать слово "измена".

"Военной диктатуре необходимо подтверждать свою легитимность военными победами. Если ты потерпишь поражение, сразу же твоя легитимность обваливается в район плинтуса. И ты становишься уязвимой целью для любого военного, государственного или любого переворота", – пояснил журналист.

Он прогнозирует, что в ближайшее время Путин не покинет свой бункер, ведь ему будет "капец как страшно".

"Следующим логическим шагом будет появление антипутинского заговора в Москве, возможно, даже не одного. Это вполне вероятное быстрое развитие событий. Вся власть Путина в последние годы держалась на том, что он – крутой военный лидер, способный пробить стены, установить российский флаг там, где надо. А выяснилось, что его плохими тряпками гонят отовсюду", – рассказал Яковина.

Напомним, по прогнозам российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, после деоккупации Херсона в России будут уничтожены либо генералы, либо сам Путин.

Что касается ситуации на самой Херсонщине, то, несмотря на заявления РФ об отходе ее войск с правого берега, президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что это на самом деле может быть стратегическим шагом для перегруппировки сил.

В Генштабе ВСУ пока не подтверждают и не опровергают информацию о бегстве оккупантов из Херсона. Только говорят, что контрнаступление украинских сил продолжается.

В то же время в США фиксируют признаки отступления россиян из Херсона. Там прогнозируют, что этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

"Жест доброй воли" из Херсона: оккупанты оттягиваются на левый берег Днепра

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