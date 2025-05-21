Что будет после разговора Трампа с Путиным: Портников назвал два сценария

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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После проведенного телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным события могут развиваться по двум сценариям. Первый из них — сценарий Трампа с объявлением прекращения огня, второй — сценарий Путина с переговорами на фоне продолжения войны.

Такое мнение украинский журналист Виталий Портников высказал в эфире телеканала «Эспресо».

Что будет после разговора Трампа с Путиным?

Портников прокомментировал результаты разговора Трампа с Путиным.

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«Путин вчера еще одну дипломатическую победу получил. Но опять таки, это не потому, что он великий там какой-то политик. Все говорят „ой, ну он, наверное, талантливый политик“. Да нет! Просто Трамп ему эти победы подает на блюдце. Есть два сценария продолжения событий», — сказал журналист.

Первый сценарий — Трампа: объявить прекращение огня и после этого договариваться о мире. Портников напомнил, что президент США все время говорит: «Я не хочу, чтобы гибли люди. Главное для меня — чтобы не гибли люди».

«И второй сценарий — путинский, продолжать переговоры на фоне военных действий«, — отметил журналист.

Путин одержал победу над Трампом

По оценкам Портникова, по результатам телефонного разговора российский диктатор одержал победу над американским лидером.

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«Я не думаю, что надо быть каким-то там большим специалистом, чтобы понять, что Путин получил абсолютно стопроцентную победу над Трампом. Потому что будут происходить переговоры, причем Трамп как бы не заметил, что они уже начались на фоне военных действий», — объяснил журналист.

Он также напомнил, как Трамп советовал украинской делегации ехать в Стамбул на переговоры с россиянами, и говорил, что это шанс на мир. После того, как российско-украинские переговоры закончились безрезультатно, президент США сказал, что без него ничего не может решиться, и что только он может договориться с главой Кремля. Трамп позвонил Путину и после этого сказал, что Россия и Украина должны договариваться между собой без участия США.

«Это не просто признак политической шизофрении. Это искреннее, абсолютное желание того, кто возглавляет Соединенные Штаты, — ультраправого политика, это надо помнить — подыграть другому ультраправому политику, Путину», — оценивает Портников.

При Трампе США могут превратиться в «авторитарное чудовище»

Он акцентировал, что Путин и Трамп идеологически очень близкие люди с империалистическим ультраправым, даже постфашистским мышлением и с искренним, абсолютным пренебрежением к демократии.

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«И когда мы видим разговоры Путина и Трампа, мы видим разговоры единомышленников — людей, которые видят мир абсолютно одинаково в той же оптике. Просто Трампу Соединенные Штаты Америки не дают пока возможности создать именно такой режим, который создал в России Путин», — считает журналист.

Он добавил, что российский диктатор создал этот режим не сразу. Он возглавил демократическую страну с демократическими институтами, с депозиционными политическими партиями, со свободными медиа. Через какое-то время все это было уничтожено так, будто в России не было 90-х годов и демократического успеха. По мнению Портникова, США рискуют повторить этот путь.

«Почему мы должны считать, что какая-то другая демократическая страна, с более сильными институциями, Соединенные Штаты Америки, не может на наших глазах разрушиться и превратиться в очередное авторитарное чудовище, если американское общество окажется таким же неспособным к серьезному сопротивлению, как в конце концов оказалось российское общество, которое боролись-боролись, выходили на различные протесты и Болотные площади, но не доборолись? И в результате мы получили войну на нашу голову в результате поражения российского общества», — высказался журналист.

«В результате поражения американского общества на выборах президента Соединенных Штатов мы тоже имеем проблемы, прежде всего для себя. Конечно, огромные проблемы будут и у американцев, и у избирателей Дональда Трампа, так как проблемы у избирателей Владимира Путина есть. Но главные последствия — они, как видим, у нас, а не у них», — резюмировал Портников.

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Напомним, 19 мая Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что Россия и Украина немедленно начнут прямые переговоры о прекращении огня без посредников. Трамп выразил убеждение, что Путин стремится завершить войну, и отметил, что не оказывал давления на российского лидера относительно прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры до и после разговора пытались убедить Трампа в необходимости твердо настаивать на прекращении огня. Однако американский лидер не поднимал этот вопрос во время беседы с российским диктатором. В свою очередь Путин заявил о готовности работать над меморандумом о прекращении огня, но с условием устранения «первопричин» конфликта. Европейские лидеры выразили обеспокоенность позицией Трампа, отмечая необходимость участия международных посредников в переговорах. Они подчеркнули, что какие-либо договоренности по Украине не могут быть заключены без ее участия и согласия.