Что будет после встречи Трампа и Путина: экс-руководитель МИД дал неожиданный прогноз для Украины

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Ожидаемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, скорее всего, завершится провалом. Однако, как ни парадоксально, именно этот провал может стать стратегическим шансом для Украины.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел (2007-2009) Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, американский президент хочет дать главе Кремля последний шанс и лично убедиться в его лжи.

«Американский президент, вероятно, хочет в последний раз убедиться относительно главы Кремля, что тот публично обманывает его», — считает Огрызко.

Он предполагает, что Трамп передал Путину ультиматум: либо Россия соглашается на прекращение огня, либо США примут «определенные решения».

Огрызко убежден, что Путин не согласится с предложением Трампа остановить боевые действия на текущей линии фронта. Это создаст для диктатора огромную внутриполитическую проблему.

«Для Путина возникнет дилемма, как объяснить это своему народу, ведь он внес в российскую конституцию области Украины, которую его армия полностью захватить не смогла», — объясняет эксминистр.

Такой шаг будет прямым свидетельством полного провала целей так называемой СВО, что будет сложно продать россиянам.

Когда вернемся к «Томагавкам»

Именно здесь, по мнению Огрызко, и кроется шанс для Украины. Поскольку признаков готовности Путина к реальному прекращению огня нет, саммит будет провальным. Это даст Киеву железобетонные доводы для дальнейших переговоров с США.

«Это дает… Украине шанс через две недели сказать Трампу… где уступки или шаги со стороны России для прекращения огня? Их не будет. Поэтому снова вернемся к теме Tomahawk», – прогнозирует дипломат.

В то же время, он предостерегает от чрезмерных ожиданий, отмечая, что «одного спасительного оружия не существует», и только комплексное применение различных видов вооружений может изменить ход войны.

Напомним, а вот, австрийский политолог Герхард Манготт назвал возможную встречу Трампа и Путина в Будапеште «плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза» . По его мнению, выбор Венгрии, имеющей самое положительное отношение к Путину в ЕС, свидетельствует о попытке решить судьбу Украины без ее участия, поскольку ключевые требования Кремля — уступки по территориям и нейтралитет — остаются неизменными.