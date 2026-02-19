Что будет после Женевы: Зеленский анонсировал закрытое совещание с переговорной группой

Президент Украины Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет в Киеве специальное совещание с участниками возвращающейся из Швейцарии украинской переговорной группы, чтобы заслушать непубличные детали встречи и определить дальнейшую стратегию переговоров с партнерами и РФ.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к гражданам в четверг, 19 февраля.

Детали закрытого совещания

По словам главы государства, уже сегодня все участники украинской переговорной группы вернутся в Украину. На завтрашний день в Киеве запланирован детальный доклад делегации по тем аспектам переговоров, которые нельзя обсуждать по телефону из-за соображений безопасности.

Также на этой встрече планируется определить дальнейшие рамки разговоров с нашими ключевыми партнерами – Соединенными Штатами, европейскими странами, а также с российской стороной.

Позиция Европы и благодарность делегации

Отдельно президент подчеркнул важность привлечения европейских партнеров к процессу переговоров, которые проходили в Швейцарии.

«Важно, что сейчас в Швейцарии европейцы присутствовали. Именно так мы рассчитываем работать и дальше, чтобы позиции Европы были учтены. Я хочу поблагодарить всех членов нашей делегации за четкое соблюдение директив на переговорах», — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров также состоится в Швейцарии. Президент отметил важность проведения переговоров именно в Европе.