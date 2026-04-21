Что будет с деньгами "Ощадбанка": Мадяр отреагировал на заявление Зеленского
Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадяр отреагировал на заявление Владимира Зеленского о возврате конфискованных средств Ощадбанка.
Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадяр прокомментировал заявление президента Украины Владимир Зеленский о возможных переговорах о возврате конфискованных средств украинского “Ощадбанка”.
Об этом пишет венгерское издание Telex.
По его словам, сейчас говорить о предметных переговорах преждевременно.
«Если я приму присягу премьер-министра, тогда смогу вести переговоры», — заявил Мадяр.
Он также добавил, что ситуация требует дополнительного изучения, поскольку многие детали остаются неясными.
"Мы не знаем реальности, видели только пропагандистские новости", - отметил политик.
Мадяр призвал к сдержанности и здравому смыслу, а также высказался за возобновление работы нефтепровода «Дружба».
Конфискованные деньги Ощадбанка — что известно
Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует обсудить с Мадяром возврат средств Ощадбанка, которые были конфискованы венгерскими властями.
«Деньги хотелось бы вернуть… Будем говорить уже с Мадяром. Я думаю, что должны вернуть», — сказал президент, назвав эти действия предыдущей власти несправедливыми.
Речь идет об инциденте 6 марта, когда в Венгрии задержаны инкассаторы украинского госбанка, перевозившие значительные суммы наличных и золота. По предварительным данным, речь идет о десятках миллионов долларов и евро.
Венгерская сторона тогда обнародовала фото изъятых средств, а украинский МИД назвал эти действия "государственным терроризмом" и нарушением норм.