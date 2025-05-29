Что будет с Европой, если она пойдет на уступки России: политолог ответил

Владимир Путин / © Associated Press

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Украина не должна соглашаться с условиями страны-агрессора, ведь ее предложения — это фактическое требование признать оккупацию и преступления против мирного населения.

Об этом заявил политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала КИЕВ24.

«Мы начинаем играть в эту игру — и таким образом легитимируем. Послушайте эти требования: „Подпишите что-нибудь, а потом мы озвучим, что там“. Это же не предложение — это шантаж. Такие же „соглашения“ предлагают Японии», — сказал он.

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По словам Балабана, если попытаться перевести российские требования на нормальный язык, то они звучат так: «Признайте оккупацию, признайте убийство более 600 украинских детей и снимите с нас санкции».

«А потом мы еще больше закрепимся, заведем войска, окопаемся в бетон, соберем боеприпасы — и через 5-10 лет будем снова атаковать. Именно такой сценарий они предлагают», — подчеркнул Балабан.

Он также добавил, что любые переговоры на условиях России — это не мир, а путь к новой войне:

«Мы имеем дело со страной, которая убивает, насилует, геноцид. Если Европа это проглотит, она потеряет свою сущность. Украинцы же остаются на передовой борьбе за свободу».

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Политолог убежден, что любое попустительство агрессору будет означать капитуляцию западной демократии:

«Если Европа уступит — можете поставить крест. А мы будем и географическим, и нравственным центром Европы».

Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что представители России боятся присылать Киеву свой меморандум о прекращении огня.

По его словам, россияне не присылают Украине свой меморандум, потому что он содержит нереалистические ультиматумы.

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Он настаивает, чтобы россияне немедленно передали соответствующий документ и прекратили «эти игры, которые только демонстрируют их стремление превратить следующую встречу в пустую формальность».