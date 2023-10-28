Что будет с поддержкой Украины после избрания нового спикера Палаты представителей – в ОП ответили

Республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа. В ОП объяснили, повлияет ли это на поддержку Украины Америкой и как будут строиться отношения с новым спикером.

Об этом в интервью Fox News рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Любые выборы в Штатах – сугубо американское дело. Каждое государство должно это уважать, и мы это уважаем. Мы очень рады, что имеем двухпартийную поддержку американского Конгресса, которую мы еще раз почувствовали во время недавней поездки президента Зеленского в Нью-Йорк и округ Колумбия. Я уверен, что американцы поддержат Украину, нашу свободу и демократию. Я надеюсь, что мы построим очень конструктивные, очень открытые отношения с новым спикером, я в этом не сомневаюсь", – сказал руководитель ОП.

Андрей Ермак отметил, что не верит, что американская поддержка Украины уменьшится. Такие нарративы часто звучат именно от российской пропаганды.

"Я в это не верю. Соединенные Штаты, Белый дом, Конгресс, Государственный департамент и простые американцы поддерживают демократию. Они ясно видят, как Украина не просто выжила, а продолжает освобождать свои территории. Я уверен, что у нас будут конструктивные и успешные отношения с новым спикером. Мы приложим для этого все усилия", — подчеркнул он.

Андрей Ермак также прокомментировал, что Майк Джонсон выражал обеспокоенность касательно ответственности за оружие, поступающее в Украину.

"Президент Зеленский это неоднократно говорил, и это позиция нашей команды, а также украинского народа: мы не против ответственности… Сейчас критический момент. У нас есть план, и мы видим, как эту войну можно выиграть. Мы также знаем, что нам нужно для этого. И выиграть эту войну без помощи Соединенных Штатов и других партнеров будет очень трудно, а может, даже невозможно. Мы показали, что можно победить то, что когда-то называли "второй армией мира". Мы доказали, что это возможно, и мы доказали, что способны это сделать", – резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, в Офисе президента рассказали об ожиданиях от мирного саммита на Мальте.

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