Что будет с помощью Украины до инаугурации Трампа: ответ Пентагона

Сейчас в Минобороны около 4 млрд дол. на программу президентских полномочий и около 2 млрд. дол. по инициативе содействия безопасности Украины.

До 20 января 2025-го — пока продлится президентский срок Джо Байдена — Соединенные Штаты Америки намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины. Речь идет о около 6 миллиардах долларов.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Радио Свобода".

"У нас все еще остается около двух миллиардов долларов в USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), которые мы можем использовать. Поэтому вы и дальше будете видеть, как пакеты будут предоставляться в ближайшие недели до конца работы этой администрации. Это соответствует тому, как мы делали это в прошлом. Это то, что мы делали достаточно регулярно – почти еженедельно", — рассказала она.

Сингх говорит, что у Минобороны США осталось примерно 4 миллиарда долларов из ранее взятых на себя обязательств по программе президентских полномочий PDA, о которых президент сообщил Конгресс, что он потратит эти полномочия или использует их до конца своего срока.

"Когда речь идет о президентских пакетах сокращения, некоторые вещи могут поступать в течение дней и недель. Некоторые вещи в этих пакетах требуют больше времени. Это зависит от того, что есть на наших складах", – пояснила представительница Пентагона.

Сингх отметила: в дальнейшем будет предоставление пакетов помощи в ближайшие недели до истечения срока этой администрации. В то же время, доставка оружия в Украину может занимать определенное время: все зависит от наличия на складах США.

Напомним, в Венгрии заявили, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен позвонить по телефону диктатору РФ Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с Москвой и способствовать прекращению огня в Украине.

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