Что будет с Путиным и Россией после войны в Украине: полковник Британии озвучил жесткий сценарий

После прекращения войны в Украине, Россия будет вынуждена отдавать долги

Даже при условии, если Владимир Путин завтра прекратит боевые действия, Российской Федерации понадобится не один год, чтобы даже отдаленно вернуться к привычному ритму жизни.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм во время разговора с журналистами «24 канала».

По мнению Ингрэма, для главы России не существует способа закончить войну без потерь. Потому что как только боевые действия прекратятся, ближайший круг его соратников и крупные бизнесмены потеряют немалую долю своих предприятий, которые они перестроили под криминальные схемы, что кормятся от войны.

«Для того, чтобы они (российские олигархи — Ред.) снова сосредоточились на том, что было у них раньше в обществе при нормальной экономике, нужны были бы нормальные отношения с международным сообществом», — подчеркнул полковник.

России понадобятся годы для восстановления

Ингрэм отметил, что даже если бы кремлевский глава завершил войну, стране понадобилось бы более двух с половиной или 10 лет для того, чтобы приблизиться к «нормальному» ходу дел.

«Следовательно, у них не будет возможности зарабатывать те деньги, которые они хотели бы», — отметил Ингрэм.

Также британский военный отметил, что при условии прекращения боевых действий возникнут серьезные проблемы в обществе. Прежде всего, военные, которые вернутся с фронта, не смогут адаптироваться к мирной жизни и начнут выливать свою злость на близких.

«Они озлоблены. Над ними издевались. Их истязали собственные командиры. Когда они вернутся обратно в общество, у них не будет перспектив трудоустройства. Они не получат тех денег, которые им обещали, и эта злость снова выплеснется наружу. Путин и его ближайшее окружение прекрасно понимают, что не могут этого допустить», — рассказал Ингрэм.

Как считает британский военный, именно при таких обстоятельствах внутри России может возникнуть реальная оппозиция или по крайней мере начнется процесс ее формирования. По словам Ингрэма, для Путина такой сценарий станет настоящим поводом для серьезного беспокойства.

От России будут требовать возврата долгов

Британский полковник в отставке отметил, что ослабление позиций Кремля в Сирии и Венесуэле, а также удары США по Ирану сузили круг союзников Путина. По словам Ингрема, после завершения войны России будет очень сложно восстановить свое влияние в мире, при этом страна будет вынуждена отдавать долги.

«Она будет в значительной степени сосредоточена на себе. Это означает, что, сосредотачиваясь на внутренних вопросах, Россия фактически все больше зависит от Китая, Индии и других стран, привлекая их ресурсы и поддержку для финансирования войны против Украины», — отметил эксперт.

После прекращения боевых действий такие страны как Китай и Индия будут требовать вернуть долговые обязательства. По словам эксперта, Россия не сможет себе этого позволить.

Поддержка Украины будет расти

По мнению эксперта, следующим этапом может стать усиление поддержки Украины, что на фоне ослабления российского влияния позволит одержать тактическую победу и выбить оккупантов.

При этом Ингрэм подчеркнул, что не имеет значения, поступит эта помощь от США или из Европы, главное — предоставить ВСУ необходимые ресурсы.

Полковник также подчеркнул, что Украина стала мировым лидером в сфере беспилотных технологий, эффективно используя дроны в воздухе, на земле и на море. Он напомнил об уникальном успехе украинских сил, которые, не имея собственного полноценного флота, смогли уничтожить треть российских кораблей.

«Считаю, что мир начинает признавать положение Украины. Поэтому Украина идет вверх. А Россия зажимается международным давлением. Путин сидит и наивно думает, что все контролирует. Но нет, это не так», — подчеркнул эксперт.

Ранее аналитик Александр Коваленко назвал первые признаки приближения завершения войны в Украине. По его словам, ключевым сигналом станет неспособность российских войск удерживать оборону, что сразу изменит их риторику. В то же время эксперт отмечает, что финал не будет внезапным — к нему движутся еще с 2022 года, а критический предел для россиян может наступить уже в 2026 году.

