Что будет с Россией, если она не согласится на перемирие: Макрон предупредил о тяжелых последствиях

Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, безусловно, согласится на прекращение огня.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции лидеров «коалиции желающих».

По словам Макрона, все участники встречи единодушно высказались в поддержку этой инициативы.

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«Мы все единодушно сказали — и я передал это президенту Трампу — что согласия о прекращении огня должны быть безусловными», — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что отказ России от перемирия будет восприниматься как обманчивый маневр, а не шаг к миру. Более того, Кремль, по его словам, продолжает получать военную поддержку со стороны партнеров, что делает невозможным честные переговоры.

«Это момент, когда нужно говорить об условиях продолжительного мира. Но прежде должно быть полное и искреннее прекращение огня. Именно такую позицию заняли все союзники Украины», — подчеркнул французский лидер.

Что известно о «Коалиции желающих»

«Коалиция желающих» — это вновь союз стран, которые официально взяли на себя обязательство поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Альянс был представлен 2 марта 2025 г. после саммита 18 ключевых мировых лидеров в Лондоне.

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Главная цель инициативы — объединить усилия европейских государств для обеспечения стабильной военной и политической поддержки Киева, особенно в условиях неопределенности внутриполитической ситуации в США.

По словам премьер-министра Великобритании, создание этого блока — это «решительный шаг к усилению европейской безопасности и защите международного правопорядка», а также важный этап на пути к предстоящему мирному урегулированию войны в Украине.

Напомним, после встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных усилий.