Что будет с САП после скандального закона: генпрокурор ответил

Руслан Кравченко

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Специализированная антикоррупционная прокуратура будет работать без изменений, Офис генпрокурора не собирается устраивать «кадровую чистку в САП».

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на брифинге сегодня, 23 июля.

«Семья органов прокуратуры едина. САП осуществляет специализированную антикоррупционную прокуратуру по делам, подследственным НАБУ. Они по своему направлению трудятся. У нас есть специализированная экологическая прокуратура. Остальные прокуроры не мешают им работать. Они расследуют представитель руководства, осуществляют те производства, которые касаются ущерба, например, экологии на земле, воде и т.д.», — пояснил он.

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Кравченко заверил, что назначать, набирать в САП людей и делать кадровые перестановки он не собирается.

«Зачем? У нас кадровый голод, нет людей, у нас больше тысячи человек, тысячи должностей, незаполненные, и я не знаю, где людей брать», — сказал генпрокурор.

Ранее генпрокурор Кравченко прокомментировал слухи о делах в отношении руководителей НАБУ и САП.

Напомним, что вчера поздно вечером президент Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП, несмотря на то, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон, а в Киеве, Львове и Днепре сотни людей вышли на акции протеста с требованием наложить вето на этот закон.

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