Что будет с Сырским после увольнения: Зеленский рассказал о новых ролях для него и Игнатова

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов останутся работать рядом с новым руководством украинской армии. Президент Владимир Зеленский заявил, что они будут передавать свой опыт и помогать новому командованию принимать решения.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

По словам Зеленского, опыт бывшего военного руководства должен использоваться для обеспечения стабильности и эффективности управления армией.

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«Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали опыт новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали», — сказал президент.

Глава государства также сообщил, что уже провел несколько встреч с Сырским и Игнатовым, в ходе которых обсудили дальнейшее взаимодействие.

Президент напомнил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины определен Михаил Драпатый. В то же время идет обновление структуры Генерального штаба.

«Определил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины», — сообщил Зеленский.

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Заявления Зеленского — последние новости

Напомним, Зеленский предлагал бывшей главе правительства Юлии Свириденко должность посла Украины в США, поскольку считает этот пост критически важным. По его словам, у Свириденко сильная экономическая экспертиза, в частности благодаря соглашению с министром финансов США Бессентом. В то же время, для нее есть другое предложение на высоком уровне.

Также, Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра Украины по военным новациям. По словам Зеленского, это позволит координировать инновации между Министерством обороны, Генштабом и президентом.

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