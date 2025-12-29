Что будет с территориями: у Зеленского назвали оптимальный вариант остановки войны

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк

В рамках переговорного процесса о мирном соглашении президент Украины Владимир Зеленский выступает за прекращение огня, остановку войск обеих сторон на текущих линиях и продолжение переговоров. Обсуждаются и другие варианты, например, уход России с определенных территорий или создание буферных зон. Любые изменения территорий потребуют проведения референдума.

Об этом советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью телеканалу «Новыны.LIVE».

«Можно обсуждать в рамках переговорного процесса любые сценарии. Но президент пока фиксирует четкую позицию: есть сценарий номер один — стоим там, где стоим. Это временно оккупированные территории, линия разграничения ну и дальше мониторинговые миссии, кто-то должен контролировать, чтобы не было нарушений и так далее. Это оптимальный сценарий для «заморозки» войны и выхода из горячей фазы. Далее — тяжелые переговоры на определенное время», — описал позицию Подоляк.

Другие сценарии, которые обсуждаются, предусматривают выход России с каких-то территорий. Скажем, — с юга Украины.

Советник ОП обратил внимание, что несмотря на готовность Украины к обсуждениям, проблема заключается в том, что Москва не согласится на свой выход ни из каких территорий.

"Россия просто — она же не хочет никуда выходить. Президент готов все обсуждать, это очевидно. Но как только вы говорите, что мы готовы это обсуждать, Россия говорит: «Нет, мы хотим все». То есть за счет обсуждения сценариев президент Украины в рамках переговорного процесса показывает, что Россия не примет никакой вариант, пока она не будет чувствовать давление. Но мы готовы обсуждать», — рассказал Подоляк.

Он акцентировал, что на сегодня формулы нет, но президент Владимир Зеленский настаивает на двух вещах.

«Первое: для нас оптимально — это остановились и стоим там, где стоим. Линия разграничения, фиксация, отвод тяжелого оружия. Но это все тактически надо проговаривать, если такая формула будет принята. И безусловно, там должен кто-то стоять между субъектами и нами. Другая формула — я даже не понимаю другую формулу. Какая она? Мы должны что-то отдать России и зафиксировать за ними? Ну на это никто не пойдет. Но в любом случае, если территориальные вопросы будут касаться буферных зон, всего остального — это только обсуждается — если сценарии будут такими, то тогда — это референдум», — объяснил советник президентского офиса.

Напомним, ранее в декабре Зеленский заявил, что ключевым принципом прекращения огня является фиксация позиций по формуле «стоим там, где стоим», где оккупированные части Донбасса будут возвращаться только дипломатией, а Украина будет сохранять контроль над своими территориями. Президент решительно отверг требования Кремля по выводу ВСУ из Донецкой области и критически отнесся к идее США о создании «свободной экономической зоны» без войск, поскольку не верит в безопасность таких районов без присутствия армии. Любое разведение сил возможно только на зеркальных началах и по условиям равного отступления обеих сторон, а окончательное решение относительно сложных территориальных компромиссов будет приниматься исключительно народом Украины на референдуме.