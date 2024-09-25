Что будет с Украиной, если ее не примут в НАТО: мрачный прогноз Портникова

По словам журналиста, если не удастся заставить Россию прекратить агрессию, то Украина и в 30-е годы 21 века останется в "серой зоне" с бесконечной войной.

Пока Украина не станет членом НАТО, она будет "серой зоной" между Россией и Западом.

Такое мнение выразил журналист и публицист Виталий Портников в интервью LIGA.net.

Также читайте Портников объяснил, почему между Украиной и Россией невозможны мирные переговоры

"Если мы не являемся членами НАТО – мы являемся серой зоной между Западом и Россией. И сколько мы не будем частью НАТО, столько мы будем серой зоной. Кстати, никакой Евросоюз эту ситуацию не изменит, этот момент только поставит в сложную ситуацию сам Евросоюз ", – сказал Портников.

По мнению журналиста, из-за того, что Украину будут воспринимать как "серую зону", нашу евроинтеграцию могут откладывать год за годом, чтобы "не попасть впросак с Россией". Поэтому вступление Украины в НАТО – одно из важнейших условий реальной, а не декларируемой европейской интеграции Украины.

Что будет, если РФ не пойдет на прекращение войны

Также Портников ответил на вопрос: "А что делать, если Россия не захочет прекращать войну?". По его мнению, в такой ситуации Украина окажется в настоящей, а не условной "серой зоне" с закрытыми границами и без вступления в ЕС и НАТО.

"Это реалистичное развитие событий. Если положить на одни весы вот такую "серую зону" Украины, которая никуда не может двигаться, а на другие весы – Украину, которая после прекращения огня получает гарантии безопасности, то я бы на месте Путина выбрал первый вариант. И я думаю, что он тоже безошибочно выберет первый вариант", – считает журналист.

Он предупредил, что если не удастся найти ответ на вопрос: "Что нужно сделать, чтобы РФ выбрала второй вариант", то Украина и в 30-х годах XX века останется в "серой зоне" с бесконечной войной.

Ранее журналист Виталий Портников назвал одну из главных задач Кремля в Украине.

Читайте также:

Радиация границ границ не знает! Зеленский о подлых планах Путина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.