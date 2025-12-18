Что будет с Украиной, если ЕС не согласует репарационный кредит

Европейская комиссия предложила механизм репарационного кредита для Украины / © Associated Press

Лидеры Европейского союза сегодня, 18 декабря, решат вопросы финансирования Украины в 2026 и 2027 годах, чтобы страна могла продолжать противостоять России. Без этой помощи страна рискует проиграть войну.

Об этом пишет агентство Reuters.

«Ставки высоки, поскольку без финансовой помощи ЕС у Украины закончатся деньги во втором квартале следующего года, и она, скорее всего, проиграет войну России, которая, как опасаются европейцы, приблизит угрозу российской агрессии против блока», — пишут журналисты.

Высокопоставленный европейский дипломат признал, что если ЕС не сможет решить, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах, страна будет лишена возможности защитить себя. Он добавил, что такое течение событий будет иметь «серьезные последствия», в частности для безопасности остальной Европы.

Напомним, Европейский Союз должен использовать все доступные инструменты для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. Одним из таких инструментов является передача Киеву доходов от замороженных активов Центрального банка России на сумму около 140 миллиардов евро.

Инициативу поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она подчеркнула, что замороженные активы Кремля — источник, который должен стать основой долгосрочной поддержки Украины: «Не может быть так, что демократические страны платят, а Россия избегает ответственности».

Однако Венгрия выступает против такого решения.

Как известно, в ЕС уже заблокировано около 300 миллиардов евро российских активов, из которых более 140 миллиардов генерируют прибыль. Именно эти средства предлагается использовать для помощи Украине, не нарушая международное право.

18-19 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, где планируется принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В случае отсутствия согласия ЕС рассмотрит план Б — временный кредит за счет заимствований блока.