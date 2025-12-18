- Дата публикации
Что будет с Украиной, если ЕС не согласует репарационный кредит
Приближается конечная дата принятия или непринятия репарационного кредита для Украины. От этого решения зависит судьба нашей страны.
Лидеры Европейского союза сегодня, 18 декабря, решат вопросы финансирования Украины в 2026 и 2027 годах, чтобы страна могла продолжать противостоять России. Без этой помощи страна рискует проиграть войну.
Об этом пишет агентство Reuters.
«Ставки высоки, поскольку без финансовой помощи ЕС у Украины закончатся деньги во втором квартале следующего года, и она, скорее всего, проиграет войну России, которая, как опасаются европейцы, приблизит угрозу российской агрессии против блока», — пишут журналисты.
Высокопоставленный европейский дипломат признал, что если ЕС не сможет решить, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах, страна будет лишена возможности защитить себя. Он добавил, что такое течение событий будет иметь «серьезные последствия», в частности для безопасности остальной Европы.
Напомним, Европейский Союз должен использовать все доступные инструменты для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. Одним из таких инструментов является передача Киеву доходов от замороженных активов Центрального банка России на сумму около 140 миллиардов евро.
Инициативу поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она подчеркнула, что замороженные активы Кремля — источник, который должен стать основой долгосрочной поддержки Украины: «Не может быть так, что демократические страны платят, а Россия избегает ответственности».
Однако Венгрия выступает против такого решения.
Как известно, в ЕС уже заблокировано около 300 миллиардов евро российских активов, из которых более 140 миллиардов генерируют прибыль. Именно эти средства предлагается использовать для помощи Украине, не нарушая международное право.
18-19 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, где планируется принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В случае отсутствия согласия ЕС рассмотрит план Б — временный кредит за счет заимствований блока.