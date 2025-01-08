Что будет в случае капитуляции Украины: глава МИД Франции сделал громкое заявление

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг возможность капитуляции Украины, поскольку это означало бы поражение международного права и окончательную победу грубой силы.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже в среду, 8 января.

"С первого дня [войны – ред.] мы поддерживали Украину. Если мы сказали, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то прежде всего потому, что это вопрос будущего международного права. Если бы мы согласились на капитуляцию Украины, мы бы позволили силе победить. И это вопрос безопасности как для французского народа, так и для всех европейцев", – заявил Барро.

Он добавил, что союзники Украины не имеют права проявлять никакой слабости или наивности, когда речь идет об "империалистических взглядах Путина", потому что с начала вторжения армии РФ в Украину в феврале 2022 года российская угроза для всего мира только увеличилась.

"Угроза от Владимира Путина изменилась. Мы видели, что путинская Россия может начать полномасштабное вторжение, как они сделали в Украине. Она [угроза – ред.] также стала более международной, когда экспортировала конфликт в Азию и привлекла к нему Северную Корею. И она стала гибридной и просочилась во все сферы конфликта, а члены Европейского Союза подверглись разным нападений", — подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Барро подчеркнул, что в такой ситуации приоритеты Франции очевидны: поддерживать Украину, обеспечить ей сильную позицию для начала переговоров с агрессором, а также "убедиться, что война не вернется на европейский континент".

"Это значит, что от нашего имени, от имени других европейцев мы должны активизировать наши усилия, чтобы сдержать угрозу со стороны России, которая продвигается на Запад. Мы работаем вместе, чтобы помочь Украине противостоять российскому агрессору. И мы соглашаемся, что решение об окончании этого конфликта не может быть найдено без украинцев", – сказал французский министр.

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что также невозможна ни одна дискуссия о европейской безопасности без участия европейцев, а выход из этого кризиса не может быть найден, если решение об окончании войны будет не в пользу Украины.

Напомним, во Франции заявили, что "красных линий" в помощи Украине нет. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина имеет право использовать французские ракеты дальнего радиуса действия для самообороны.

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