Что будут делать США, если Путин не прекратит огонь на 30 дней: представитель при НАТО ответил

Президент Трамп выражал свое разочарование Россией / © Associated Press

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США придется оценивать обязательства президента РФ Владимира Путина по поводу долгосрочного прекращения огня по его действиям, а не словам.

Об этом сказал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер на онлайн брифинге для журналистов, отвечая на вопросы ТСН.ua.

«Очевидно, что, наконец, нам придется оценивать обязательства президента Путина относительно долгосрочного прекращения огня по его действиям, а не словам. Мы должны прийти на стол переговоров, чтобы прекратить эту войну. И если мы не сядем за стол переговоров, то конца этой войны не будет. Нам нужно увидеть, сможем ли мы прекратить эту войну», — сказал Мэтью Витакер.

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По его словам, американский президент Дональд Трамп обладает «уникальной способностью привлечь обе стороны к столу переговоров».

«С ним во главе мы продвинулись дальше по этому пути. И если кто-то и может заключить мирное соглашение, то это президент Трамп.

По его мнению, в ситуации с переговорами следует действовать пошагово.

«Нам просто нужно делать это шаг за шагом. Я думаю, что президент Трамп выражал свое разочарование Россией. Ранее он был разочарован Украиной. Но мы как никогда близко подошли к окончанию войны и прекращению боевых действий. И я считаю, что это отличный шаг. Но опять же нам нужно посмотреть, как все будет развиваться в четверг (15 мая в Турции — Ред.), и просто делать это шаг за шагом. Так что трудно предположить, что произойдет после этого (введут ли США дополнительные санкции против России — РФ.). И, надеюсь, с помощью Божьей мы достигнем соглашения в четверг, и у нас будет мир и прекращение боевых действий», — добавил он.

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Напомним, присутствие президента США Трампа на переговорах в Турции 15 мая будет зависеть от участия кремлевского главы Владимира Путина. Об этом сказал спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог.

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