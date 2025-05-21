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"Что, черт возьми, он там делает": Трамп о визите Зеленского в ЮАР
Трампа интересует, «какого черта» Зеленский ездил в ЮАР.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова сделал выпад в адрес Владимира Зеленского.
Это произошло во время встречи Трампа с президентом Южной Африки Сирилой Рамафосой в Овальном кабинете Белого дома.
Среди прочего президент США посетовал, что когда хотел поговорить с Зеленским, тот был с визитом в ЮАР.
«Я позвонил Зеленскому, они сказали: „Он в Южной Африке“. Я сказал: „Что, черт возьми, он делает в Южной Африке?“, — заявил американский президент.
Напомним, что в апреле 2025 года президент Зеленский совершил официальный визит в ЮАР.
Во время этого визита глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил о готовности своего государства играть продуктивную роль в мирном процессе по войне России против Украины.