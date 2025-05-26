Что действительно пытается сделать топ-переговорщик Путина — разведка Украины раскрыла план Дмитриева

Кирилл Дмитриев. / © Associated Press

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Главная цель спецпредставителя России по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева — вернуть замороженные российские активы, сумма которых составляет $280 миллиардов.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

По его словам, Дмитриев не занимается мирными инициативами – его задачей является формирование новой глобальной риторики, в которой вопрос Украины отходит на второй план. В частности, он предлагает США говорить об Арктике, редкоземельных металлах, энергоресурсах Сибири, создавая "широкую повестку дня", в которой война в Украине звучит все менее приоритетно.

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"Он пытается показать США: не будем сосредотачиваться на войне, посмотрим шире. У нас есть ресурсы, которые вам нужны. И так вопрос Украины размывается", - объяснил Иващенко.

Глава СЗРУ подчеркнул, что одна из ключевых задач украинской стороны — удерживать тему войны в Украине в фокусе международной политики и не допустить ее вытеснения другими глобальными темами, которые пытается продвинуть Россия.

Кроме того, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал, готова ли Россия остановить войну в Украине.