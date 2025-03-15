Что действительно стоит за отказом Путина пойти на перемирие: объяснение аналитиков

Президент России Владимир Путин пытается отвлечь внимание мировых лидеров от его фактического отказа от предложения о перемирии на 30 дней.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

По оценке ISW, Путин, скорее всего, не придерживается ни одного мирного соглашения, а в случае его нарушения обвинит в этом Украину.

"Недавние призывы Путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются только последним шагом Путина, направленным на то, чтобы позиционировать Россию и США как равных на мировой арене. Российские инсайдерские источники недавно заявили, что Путин стремится затянуть переговоры о возможном временном прекращении огня и недавние публичные заявления Путина согласовываются с этими инсайдерскими заявлениями", - отмечают аналитики.

Американская разведка считает, что Путин продолжает придерживаться плана захвата Украины, согласующегося с долгосрочными оценками ISW относительно его стратегических намерений.

Издание The Washington Post, ссылаясь на засекреченные документы разведки США, сообщило, что Кремль и дальше стремится установить контроль над Украиной.

Четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США заявили в интервью NBC 18 февраля, что нет никаких признаков готовности Путина к реальным мирным переговорам.

Согласно оценкам ISW, Кремль остается преданным своим давним экспансионистским планам по принудительной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа.

Напомним, Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

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