Что на самом деле стоит за заявлениями Трампа о выборах в Украине: эксперт объяснил

Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было. Власти якобы используют войну как повод избежать избирательной процедуры. Однако Трамп не просто так снова давит на Зеленского, подыгрывая пропаганде Путина.

Об этом рассказал глава общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк для «24 Канала».

Романюк убежден, что Трампу напрямую не нужны выборы в Украине, но он полностью воплощает методичку Владимира Путина, постоянно говорящего о «нелегитимности украинской власти».

В разговорах с Трампом Путин постоянно подчеркивал, что вроде бы полностью выступает за мир, однако ему якобы не с кем подписывать соглашение, ведь Владимир Зеленский, мол, не является легитимным президентом.

«Трамп почему-то верит в этот бред и думает, что вся задержка в установлении мира в Украине из-за того, что украинская власть в лице Зеленского хочет воевать и дальше. В глазах Трампа Зеленский недоговороспособный, об этом ему постоянно говорит Путин», — отметил Романюк.

В то же время как Трамп, так и Путин попали в собственную ловушку. Ведь чтобы провести выборы в Украине, необходимо обеспечить постоянный мир, и кто-то должен гарантировать, что ракеты не будут залетать в избирательные участки.

Зеленский ответил на это предложение, что готов идти на выборы хоть завтра, но для этого должны обеспечить мир.

«Представим, что на это согласится Трамп, но как на это согласится Путин? Ему нужно будет остановить войну, хотя бы заморозить ее на 100 дней. Он категорически не хочет этого делать», — объяснил Романюк.

Эксперт подчеркнул, что цель Путина — уничтожить Украину, а не приводить к власти другого президента, полностью поддерживающего Россию.

Сейчас Зеленский, так сказать, перебросил мяч на сторону Трампа и Путина.

«Он понимает, что сейчас не будет в Украине ни одной власти, которая полностью поддерживала бы Россию и ее план,» — подытожил Романюк.

Напомним, Трамп заявил, что страна якобы затягивает с голосованием из-за войны. В интервью для Politico он выразил мнение, что украинцы «должны получить право выбирать», намекнув, что власть пользуется военным положением для отсрочки процесса.

Трамп предположил, что победу на таких выборах мог бы одержать даже Владимир Зеленский, однако подчеркнул, что из-за длительного отсутствия выборов демократические процессы в Украине, по его убеждению, могут быть нарушены.

До этого, уже в привычной манере во время пресс-конференции в конце ноября «фюрер» РФ Владимир Путин вновь высказался о якобы «нелегитимности» украинского лидера . Мол, это делает невозможным юридически обязывающее соглашение. А потому, нагло заявил Путин, украинцам следует провести выборы.

А в феврале этого года Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов», поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы.