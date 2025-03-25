Что действительно требует Москва на переговорах: The Guardian обнародовал список

В ходе переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается всячески демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила.

Об этом пишет издание The Guardian.

"Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине. Но украинская сторона до сих пор остается крайне скептически настроенной по поводу любых соглашений с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Москва не придерживалась своих обязательств", — пишут журналисты.

Кремль, по данным издания, выдвинул следующие требования:

прекращение предоставления какой-либо иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными из Украины

ограничение численности Вооруженных сил Украины и международного признания четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией в 2022 году.

Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Разговор длился 12 часов. Переговоры прошли после встречи представителей Украины с американской командой днем ранее.

По данным источников, совместное заявление по результатам переговоров стороны будут обнародованы 25 марта в 10:00 по киевскому времени. Трехсторонних переговоров не предвидится – в Вашингтоне заявили, что встречи состоятся отдельно, об этом же говорят и в Киеве.

В ходе переговоров между Украиной и США обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Речь также шла об обмене пленными.

Встреча делегаций России и США закрыта, работники службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы.

Читайте также: