Что действительно требует Москва на переговорах: The Guardian обнародовал список

Путинский режим стремится любой ценой получить контроль над временно оккупированными регионами Украины.
В ходе переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается всячески демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила.
Об этом пишет издание The Guardian.
"Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине. Но украинская сторона до сих пор остается крайне скептически настроенной по поводу любых соглашений с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Москва не придерживалась своих обязательств", — пишут журналисты.
Кремль, по данным издания, выдвинул следующие требования:
- прекращение предоставления какой-либо иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными из Украины
- ограничение численности Вооруженных сил Украины и международного признания четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией в 2022 году.
Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Разговор длился 12 часов. Переговоры прошли после встречи представителей Украины с американской командой днем ранее.
По данным источников, совместное заявление по результатам переговоров стороны будут обнародованы 25 марта в 10:00 по киевскому времени. Трехсторонних переговоров не предвидится – в Вашингтоне заявили, что встречи состоятся отдельно, об этом же говорят и в Киеве.
В ходе переговоров между Украиной и США обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Речь также шла об обмене пленными.
Встреча делегаций России и США закрыта, работники службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы.
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