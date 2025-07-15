Что должен сделать Трамп, чтобы заставить Путина договариваться: The Telegraph назвало единственный шаг

© Associated Press

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Если Дональд Трамп серьезно настроен ввести карательные санкции против России, то он мог бы сделать один немедленный дипломатический шаг. Президент США может направить посланника не в Москву, а в Пекин, чтобы предупредить китайских лидеров, что им осталось всего 50 дней до введения 100-процентных тарифов США, если они не прекратят покупать российскую нефть.

Об этом пишет The Telegraph.

Тогда Си Цзиньпин мог бы обратиться к своему младшему партнеру Владимиру Путину и предложить России избежать этого результата, согласившись на прекращение огня в Украине. Но публичных признаков того, что что-то подобное произойдет, нет, и остается опасность, что по истечении 50 дней Трамп не выполнит свои обещания.

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Война против Украины будет продолжаться по-прежнему, а Путин избежит строжайших санкций, которые может ввести Америка.

«В конце концов, мы уже были в таком положении раньше. Трамп часто критиковал непреклонность Путина и угрожал новыми санкциями», — отмечается в материале.

29 мая он заявил: «В течение двух недель мы узнаем, подкупает ли Путин нас».

Две недели прошло без всяких действий. Новый 50-дневный обратный отсчет может завершиться так же.

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Остается примечательным фактом, что Трамп не ввел ни одну новую санкцию против России с момента возвращения в Белый дом шесть месяцев назад. Все ограничения такого рода уязвимы для обхода, поскольку страна, на которую они направлены, находит способы их обойти. Единственный путь реагировать — постоянно обновлять и расширять санкции, закрывая лазейки, как только они появляются. Поэтому Великобритания и ЕС объявляют о новых мерах против России каждые несколько месяцев. Но Трамп ничего не сделал с момента вступления в должность в январе 2025 года, позволив американским санкциям угаснуть.

«И теперь, невзирая на наращивание, в течение следующих 50 дней ничего не будет. Неудивительно, что Московская фондовая биржа отреагировала на заявление президента резким ростом. Однако рынки могут ошибаться, и в этот раз все может быть по-другому», — отмечают в The Telegraph.

Впрочем, если Трамп теперь будет поставлять Украине современное вооружение, включая ракеты большой дальности, способные поражать цели в России, и если он позволит Киеву использовать их для этой цели, тогда Путин будет знать, что американская политика действительно изменилась.

«Путин должен уже понять, что Трамп искренне раздражен тупым упрямством российской дипломатии. Выступая в Овальном кабинете, президент США сказал, что он думал, что мирное соглашение в Украине на горизонте „около четырех раз“, но „мы все еще говорим“, и „это просто продолжается и продолжается“», — пишут авторы.

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Это не волновало бы Путина, если бы Трамп был склонен винить Владимира Зеленского в тупике. Но, похоже, все стало на свои места, ведь Украина приняла предложенное Америкой прекращение огня еще 11 марта, тогда как все, что сделал Путин, это начал запускать еще больше беспилотников и баллистических ракет по украинским городам.

Аналитики подчеркивают: в борьбе за влияние на восприятие Трампа, из которого следует вся политика США, Путин впервые, кажется, проигрывает. Трамп больше не склонен оправдывать своего российского коллегу.

Собственное мнение Путина относительно санкций, которым угрожает Трамп, вскоре станет понятным.

«Если Россия вернется за стол переговоров с измененным набором требований, возможно, признав, что она никогда не получит ни одного дюйма украинской территории, тогда Трамп сможет заставить Путина изменить свою позицию», — говорится в материале.

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Но остается столь же возможной ситуация, что Путин будет сидеть сложа руки и ждать, пока «последний срок истечет так же без событий», как и предыдущий.