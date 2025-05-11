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Что должно быть первым — переговоры или перемирие: Келлог об окончании войны
США отмечают необходимость немедленного перемирия на фронте.
Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что сначала нужно установить прекращение огня, а затем переходить к мирным переговорам.
Об этом Келлог написал в соцсети Х.
«Как не раз говорил президент Трамп, прекратите убийства!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот», — заявил спецпредставитель Трампа.
В то же время, он не стал прямо обвинять Россию, ведь, как известно, именно Кремль саботирует установление режима тишины на фронте.
Ранее Кит Келлог назвал ожидаемое 30-дневное прекращение огня началом процесса завершения войны в Украине.