ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Что должно быть первым — переговоры или перемирие: Келлог об окончании войны

США отмечают необходимость немедленного перемирия на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Кит Келлог

Кит Келлог / © Associated Press

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что сначала нужно установить прекращение огня, а затем переходить к мирным переговорам.

Об этом Келлог написал в соцсети Х.

«Как не раз говорил президент Трамп, прекратите убийства!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот», — заявил спецпредставитель Трампа.

В то же время, он не стал прямо обвинять Россию, ведь, как известно, именно Кремль саботирует установление режима тишины на фронте.

Ранее Кит Келлог назвал ожидаемое 30-дневное прекращение огня началом процесса завершения войны в Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie