Что должно быть первым — переговоры или перемирие: Келлог об окончании войны

Кит Келлог / © Associated Press

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Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что сначала нужно установить прекращение огня, а затем переходить к мирным переговорам.

Об этом Келлог написал в соцсети Х.

«Как не раз говорил президент Трамп, прекратите убийства!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот», — заявил спецпредставитель Трампа.

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В то же время, он не стал прямо обвинять Россию, ведь, как известно, именно Кремль саботирует установление режима тишины на фронте.

Ранее Кит Келлог назвал ожидаемое 30-дневное прекращение огня началом процесса завершения войны в Украине.