Что должно произойти, чтобы Трамп перешел на сторону Украины: Климкин объяснил

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не хочет давить на Путина, потому что считает себя гениальным переговорщиком и желает решать с РФ многие вопросы.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

«Трамп не хочет давить на Путина. И не потому, что Путин ему там супер нравится, а потому, что ему нужны отношения с Путиным и Россией. Он считает, что большие страны должны говорить с другими крупными странами. Хотя Россия сейчас и не крупный игрок экономически, но с точки зрения безопасности, ядерного оружия, ресурсов, такой страной для Трампа является. И Трамп хочет решать с Путиным много вопросов», — говорит дипломат.

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По мнению Климкина, Трамп не будет становиться на сторону Украины. Разве что произойдет что-то очень эмоциональное и Трамп сочтет себя персонально обиженным Путиным.

«Такое пока не произошло и я не уверен, что это произойдет в обозримом будущем. Трампу нужны отношения с Россией по многим перспективам. Как один мой добрый знакомый, который сейчас в администрации, сказал: „Трамп любит вести переговоры. Это для него в известной степени удовольствие. Он вел переговоры всю свою бизнес-жизнь и достаточно успешно“. Поэтому Трамп считает себя гениальным переговорщиком, и я думаю, что он действительно классный переговорщик», — отметил экс-министр.

Климкин предполагает, что Трамп пытается не раздражать Путина и хочет «тащить его по своему лабиринту». Путин это прекрасно понимает и пытается на этом пути ставить свои условия.

«Очень важно понимать, что Трамп не хочет быть на нашей стороне. Он хочет быть на своей стороне. Он не хочет быть и на стороне Путина. Вот весь смысл этого движения Make America Great Again как раз об этом, что Трамп не хочет становиться на нашу сторону. Он хочет разрулить ситуацию и получить выгоды от всех сторон. И хочет стать единственным, кто может ее разрулить, и кто может гарантировать, хотя есть опосредованное, любое дальнейшее постоянство. Эта логика для него очень важна. Поэтому ждать, что он психанет и станет на нашу сторону, это не стратегия. Это действительно один из возможных вариантов, но надеяться на этот вариант и делать на это ставки, это на самом деле очень плохая игра для нас. Нам нужна коллективная игра с европейцами, в которой Трамп поймет, в чем выгоды для того, чтобы он принял нашу логику как свою. И только тогда он будет ее продвигать дальше», — подытожил Павел Климкин.

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Ранее стало известно, что Трамп просил у Путина во время переговоров по войне в Украине.