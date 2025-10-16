ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

Что думают о разговоре Трампа с Путиным в МИД: Сибига о позиции Украины

В МИД Украины раскрыли, что стоит за диалогом Трампа и диктатора РФ.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
В МИДе объяснили, как дискуссия о "Томагавках" вернула Путина к диалогу

В МИДе объяснили, как дискуссия о «Томагавках» вернула Путина к диалогу / © УНИАН

В МИД Украины прокомментировали сегодняшний разговор президента США Трампа и российского диктатора Путина.

Глава ведомства Андрей Сибига отметил, что сегодняшний разговор демонстрирует, что даже дискуссия о ракетах «Томагавках» уже заставила Путина вернуться к диалогу с Америкой.

«Вывод таков: нам нужно продолжать делать сильные шаги. Сила действительно может создать импульс для мира», — написал глава МИД в соцсети Х.

Он заверил, что россияне больше не владеют никакой стратегической инициативой. Единственный инструмент, который у них есть, — это террор против нашей энергетической системы и надежда, что зима может стать оружием, которое будет работать в их пользу, отметил Сибига.

Поэтому он призвал США и международное сообщество к дальнейшим решениям по РФ, которые будут гарантировать, что у Путина не останется выбор и он будет вынужден искать пути прекращения войны.

«Достаточная сила и решительность могут принести мир в Европу, как это было на Ближнем Востоке», — подытожил глава МИД.

Напомним, во время сегодняшнего разговора Путин сказал Трампу, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.

В свою очередь после разговора с главой Кремля Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Будапеште.

Завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.

