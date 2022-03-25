"Что это кому дает?" – Зеленский заявил о 16 тыс. погибших оккупантах и вызвал Россию на разговор

"Что это кому дает?" – Зеленский заявил о 16 тыс. погибших оккупантах и вызвал Россию на разговор

Президент подчеркнул, что условия на переговорах должны быть справедливыми.

Президент Владимир Зеленский заявил, что количество погибших российских военных в войне против Украины превысило уже 16 тыс., поэтому нужно провести срочные, содержательные и честные переговоры.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 25 марта.

"Счет российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. Среди них – и высшие командиры. Об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали, но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом – уже есть", – заметил Зеленский.

"Вооруженные силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на харьковском направлении, в Киевской области. Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логической мысли – надо говорить. Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время", – подчеркнул президент.

"16 тысяч российских военных уже погибли. Зачем? Что это кому дает? Разговор должен быть серьезным. Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. А других украинский народ не будет принимать", – резюмировал Зеленский.

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Напомним, 25 марта Генштаб вооруженных сил России во второй раз за месяц войны против Украины опубликовал информацию о потерях среди своих военных, указав 1351 погибшего и 3825 раненых.