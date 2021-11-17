"Что ей снится?": депутат от "Батькивщины" заснула во время заседания Верховной Рады (видео)

Инцидент произошел 16 ноября.
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Анжелика Лабунская заснула во время заседания Верховной Рады.
Видео в своем Facebook обнародовал фотограф Александр Гончаров.
"Тссс. Анжелика Лабунская спит. Как считаете, что ей снится?", — подписал он видео.
На запечатленном видео видно, как представительница "Батькивщины" задремала во время заседания парламента 16 ноября. На кадрах – Лабунская борется со сном – несмотря на шум в зале.
Пользователи Сети не скупились на комментарии:
- "Пальма-де-Майорка"
- "Что тебе снится, крейсер "Аврора"
- "И снятся ей закаты и откаты"
- "Она думает о народе"
Как сообщалось, депутат от "Слуги народа" Валерий Колюх во время заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, вел переписку по выбору гостиницы для отдыха.
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