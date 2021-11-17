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"Что ей снится?": депутат от "Батькивщины" заснула во время заседания Верховной Рады (видео)

"Что ей снится?": депутат от "Батькивщины" заснула во время заседания Верховной Рады (видео)

УНИАН

Инцидент произошел 16 ноября.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Анжелика Лабунская заснула во время заседания Верховной Рады.

Видео в своем Facebook обнародовал фотограф Александр Гончаров.

"Тссс. Анжелика Лабунская спит. Как считаете, что ей снится?", — подписал он видео.

На запечатленном видео видно, как представительница "Батькивщины" задремала во время заседания парламента 16 ноября. На кадрах – Лабунская борется со сном – несмотря на шум в зале.

Пользователи Сети не скупились на комментарии:

  • "Пальма-де-Майорка"
  • "Что тебе снится, крейсер "Аврора"
  • "И снятся ей закаты и откаты"
  • "Она думает о народе"

Как сообщалось, депутат от "Слуги народа" Валерий Колюх во время заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, вел переписку по выбору гостиницы для отдыха.

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