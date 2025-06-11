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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Что говорил Путин в разговоре с Трампом: президент США открыл детали

Трамп откровенно рассказал о своем разговоре с Путиным и признал, что «ничего не вышло».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с диктатором Путиным «был хорошим».

Об этом глава Белого дома сказал во время подкаста Pod Force One.

Президент США признался, что во время их разговора 4 июня Путин «говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет».

«У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло», — признал Трамп.

Кроме того, он в очередной раз назвал войну РФ против Украины «чрезвычайно жестокой» и отметил, что ничего подобного не было со времен Второй мировой.

Напомним, 4 июня Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с российским диктатором Путиным.

После этого Трамп совершил ряд странных вещей, на которые обратили внимание в Сети. Сначала он опубликовал пост о своем разговоре с диктатором Путиным, в котором глава Кремля угрожал ударами по Украине.

Затем удалил и снова вернул пост о своем разговоре с Путиным. А уже после этого президент США представил статью The Washington Post о санкциях.

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