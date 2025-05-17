Что говорят украинцы о переговорах в Турции: результаты опроса впечатляют

Флаг Украины / © Unsplash

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16 мая Социологическая группа «Рейтинг» провела всеукраинский опрос, посвященный отношению граждан к инициативе переговоров в Турции. Результаты свидетельствуют о заметной поддержке украинцами идеи временного перемирия и доверии к действиям президента.

Результаты опроса обнародованы на официальном сайте.

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство опрошенных — 74% граждан — поддерживают идею 30-дневного перемирия без каких-либо предварительных условий. Это свидетельствует о запросе общества на попытки понижения уровня эскалации, даже во временном формате.

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Также большинство (53%) оценило последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию как успешный. В то же время уровень доверия к главе государства стабилизировался на высокой отметке — 70%, что заметно выше, чем в начале года (53–58%).

Хотя только четверть респондентов считают, что переговоры в Турции реально приблизят мир, большинство убеждены, что Украина должна сохранять открытость к диалогу, а Зеленский может участвовать в переговорах даже при отсутствии Путина (так считают 47% опрошенных).

Среди причин отсутствия российского диктатора на переговорах граждане чаще всего называли нежелание завершать войну (54%) и страх перед личным диалогом (22%).

Напомним, переговоры между украинской и российской сторонами в Стамбуле стали кульминацией тщательно спланированной дипломатической игры лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши.

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По мнению руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, российский диктатор Владимир Путин боится личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку она может стать точкой влияния для США — в частности Дональда Трампа.

Также министр обороны Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, заявил о подготовке ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Заметим, руководитель россиян Владимир Мединский сообщил о том, что Москва «приняла во внимание запрос на встречу между лидерами РФ и Украины».