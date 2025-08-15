Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут обсуждать вопрос украинского урегулирования, экономические проекты и спорные вопросы, которые в Кремле называют «взаимными раздражителями».

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

«Проекты экономического сотрудничества России и США, тема „взаимных раздражителей“ будут в повестке дня переговоров Путина и Трампа», — сказал Песков.

Реклама

Он уточнил: «На главном месте будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это также перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все-все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблеме. внимательно читает».

Также Песков отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).

Однако Россия вроде бы не ожидает подписания каких-либо документов по итогам саммита лидеров двух стран. Впрочем, говорит спикер Дмитрий Песков, «Путин очертит круг договоренностей, понимания, которых им удастся достичь».

Общаясь с журналистами перед переговорами президент США Дональд Трамп подчеркнул, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. Американский президент подчеркнул, что продолжение атак России не усиливает позиции Кремля, а наоборот — вредит Путину.

Реклама

А вот, министр иностранных дел России Сергей Лавров уже успел «отличиться» во время визита на Аляску, надев свитер с надписью «СССР».

По мнению CNN, это должно показать уверенность Москвы относительно саммита и то, что РФ вроде бы является большим государством, с которым невозможно не считаться на международной арене.