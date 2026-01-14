Что изменит ход войны в Украине: известный историк назвал "самую большую неожиданность"

Вопросы гарантий безопасности для Украины / © НАТО

Реклама

Вопрос гарантий безопасности для Украины остается ключевым камнем преткновения в любых мирных переговорах. Однако исторический опыт свидетельствует: бумага с печатями редко останавливает агрессора.

Об этом известный историк Сергей Плохий рассказал «Украинской правде».

Он подчеркнул, что эффективность таких договоренностей зависит не от формулировок, а от готовности Запада воевать за Украину.

Реклама

О «дырявых» гарантиях и корейском сценарии

По мнению историка, главная проблема гарантий — их зависимость от национальных интересов стран-подписантов в конкретный момент времени.

«Нужно понимать, что абсолютных гарантий безопасности в мире не существует. Гарантии настолько сильны, насколько выполнять их в национальных интересах стран, которые дают эти гарантии, и насколько потенциальный агрессор верит в то, что эти гарантии будут придерживаться. Иначе они остаются на бумаге», — подчеркивает Сергей Плохий.

По поводу возможности получения Украиной статуса «союзника уровня Южной Кореи» (где нападение на страну автоматически означает вступление в войну США), историк выражает скепсис относительно позиции Вашингтона, но видит окно возможностей в Европе.

«Со стороны Соединенных Штатов Америки это маловероятно. Любое американское правительство будет избегать прямой конфронтации с ядерной Россией. (Но) если Европа решит, что лучше воевать с Россией на территории Украины, чем на территории Польши или Германии, думаю такие гарантии могут стать реальностью со стороны европейских стран», — сказал он.

Реклама

Выборы и референдумы во время войны

Комментируя дискуссии о возможных выборах или референдуме мирного соглашения, Плохий отмечает, что история почти не знает примеров демократического волеизъявления в условиях активных боевых действий на собственной территории.

«Мир или перемирие — это абсолютная предпосылка любых подобных действий. Разве что референдумы используются кафиром для легитимизации захватов и захватов… Если где-то такое [выборы во время активной войны] происходило, то как исключение, подтверждающее правило», — отметил он.

Чего ждать с 2026 года

Историк предполагает, что 2026 год может стать годом серьезных геополитических сдвигов. Многое будет зависеть от того, сможет ли Европа стать более субъектной («суверенизация Европы») и изменится ли позиция США после выборов в Конгресс.

Главным риском Плохий называет не только ситуацию на фронте, но и внутреннюю стойкость.

Реклама

«Худшее, что может произойти, это прорыв россиян, который подорвал бы не только стабильность фронта, но и стабильность украинского общества. Это то, на что рассчитывает Путин», — сказал он.

В то же время историк отмечает, что обе стороны находятся на грани истощения, что усиливает давление в сторону переговорного процесса. Однако «величайшей неожиданностью», на которую надеется профессор, остается смена режима внутри самой России.

Напомним, ранее речь шла о том, почему Вашингтон действительно надеется на рациональность Кремля. Ведь глава РФ Путин внедряет новую доктрину. Он убежден, что способен вести войну и одновременно сохранять США в статусе геополитического партнера.

Тем временем посланники Трампа снова едут в Путин. Однако визит может сорваться из-за позиции Кремля и массовых беспорядков в Иране.