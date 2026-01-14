- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 3 мин
Что изменит ход войны в Украине: известный историк назвал "самую большую неожиданность"
Всемирно известный историк профессор Гарварда Сергей Плохий проанализировал перспективы окончания войны, реальность западных гарантий безопасности и возможность проведения выборов в условиях боевых действий.
Вопрос гарантий безопасности для Украины остается ключевым камнем преткновения в любых мирных переговорах. Однако исторический опыт свидетельствует: бумага с печатями редко останавливает агрессора.
Об этом известный историк Сергей Плохий рассказал «Украинской правде».
Он подчеркнул, что эффективность таких договоренностей зависит не от формулировок, а от готовности Запада воевать за Украину.
О «дырявых» гарантиях и корейском сценарии
По мнению историка, главная проблема гарантий — их зависимость от национальных интересов стран-подписантов в конкретный момент времени.
«Нужно понимать, что абсолютных гарантий безопасности в мире не существует. Гарантии настолько сильны, насколько выполнять их в национальных интересах стран, которые дают эти гарантии, и насколько потенциальный агрессор верит в то, что эти гарантии будут придерживаться. Иначе они остаются на бумаге», — подчеркивает Сергей Плохий.
По поводу возможности получения Украиной статуса «союзника уровня Южной Кореи» (где нападение на страну автоматически означает вступление в войну США), историк выражает скепсис относительно позиции Вашингтона, но видит окно возможностей в Европе.
«Со стороны Соединенных Штатов Америки это маловероятно. Любое американское правительство будет избегать прямой конфронтации с ядерной Россией. (Но) если Европа решит, что лучше воевать с Россией на территории Украины, чем на территории Польши или Германии, думаю такие гарантии могут стать реальностью со стороны европейских стран», — сказал он.
Выборы и референдумы во время войны
Комментируя дискуссии о возможных выборах или референдуме мирного соглашения, Плохий отмечает, что история почти не знает примеров демократического волеизъявления в условиях активных боевых действий на собственной территории.
«Мир или перемирие — это абсолютная предпосылка любых подобных действий. Разве что референдумы используются кафиром для легитимизации захватов и захватов… Если где-то такое [выборы во время активной войны] происходило, то как исключение, подтверждающее правило», — отметил он.
Чего ждать с 2026 года
Историк предполагает, что 2026 год может стать годом серьезных геополитических сдвигов. Многое будет зависеть от того, сможет ли Европа стать более субъектной («суверенизация Европы») и изменится ли позиция США после выборов в Конгресс.
Главным риском Плохий называет не только ситуацию на фронте, но и внутреннюю стойкость.
«Худшее, что может произойти, это прорыв россиян, который подорвал бы не только стабильность фронта, но и стабильность украинского общества. Это то, на что рассчитывает Путин», — сказал он.
В то же время историк отмечает, что обе стороны находятся на грани истощения, что усиливает давление в сторону переговорного процесса. Однако «величайшей неожиданностью», на которую надеется профессор, остается смена режима внутри самой России.
