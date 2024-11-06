Что изменит победа Трампа: Кулеба перечислил последствия и уроки для Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о победе Дональда Трампа на выборах в США.

На своей странице в Instagram он перечислил пять уроков для украинцев и рассказал о возможных последствиях для Украины.

Кулеба напомнил, что после поражения на выборах в 2019 году Трампа списали с политического счета. А он не сломался, встал, пошел и победил четыре года спустя.

“Урок: никогда, никогда не сдавайся даже если все вокруг говорят, что твое дело проиграно и работают против тебя, и даже если ты сам начинаешь думать, что тебе никогда не победить. Победа — это результат, прежде всего, твоей, а не чьей-то работы", — отметил Кулеба.

Пока те, кто следил за приятному уху и глазу информационном пузырем, в котором всех убеждали, что рейтинг Гаррис растет и он победит, Трамп делал свое дело и победил.

“Урок: должны постоянно находить время выходить из собственного инфопузыря и видеть другую сторону реальности. Особенно когда в стране война. Если не будем этого делать, потом будем удивляться, почему все произошло не так, как нам думалось”, — считает Кулеба.

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Предсказывали, что эти выборы расколют США. По словам Кулебы, если бы победил не Трамп, он почти наверняка не признал бы выборы, и риск раскола был бы максимальный. Это сделало бы США максимально слабыми. Это было бы не в интересах Украины. Но Трамп победил в чистую, поэтому раскол отменяется.

“Урок: не имеем права играть с ядерно-взрывной темой раскола украинского общества. Не нужно подводить страну к пропасти. Не распространяйте комментарии и разглагольствования на эту тему. Единство Украины – это основа нашей силы, а значит и нашего будущего”, – считает Кулеба.

Европа боялась победы Трампа и теперь готовится к худшему. Но ей это пойдет на пользу, потому что придется наконец-то взять свою судьбу в свои руки. А судьба Европы сегодня разрешается в Украине.

"Урок: должны прилагать больше усилий для мобилизации поддержки Украины в ЕС на всех уровнях и каждый из нас может внести свой вклад в это дело", — считает экс-министр.

Кулеба вспомнил, что в 2016 году первое президентство Трампа началось с "плача Ярославны", что он "сольет" Украину. Через четыре года во власти он сделал много раздражительных для украинцев заявлений, встречался с Путиным. Но он также продал Украине первое американское оружие и воевал с личным проектом Путина — "Северным потоком-2". По словам Кулебы, это был результат сложной, многоуровневой работы, и с "Трампом-2" тоже нужно работать. Но делать это по-другому, чем последние четыре года.

“Урок: никто не может слить Украину, кроме самих украинцев. Мы не должны позволять сеять в наших головах уныние, должны быть едиными, лечить наши внутренние болезни и горевать Победу. Тогда Украина будет сильна и с ней будет вынужден считаться любой лидер мира. Идите и работайте спокойно. Война и жизнь продолжаются. Просто не будет, но в конце все будет хорошо. А если все не хорошо, значит, это еще не конец”, — говорит экс-министр.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед своими поклонниками во Флориде с победной речью. Во время выступления он назвал себя 47 президентом США. Сайт ТСН.ua собрал главные заявления Трампа.

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