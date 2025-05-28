Что известно о "меморандуме" от России о перемирии: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский рассказал, когда ожидает «меморандум» от РФ и готовит ли украинская сторона свои предложения.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами.

«Мы поддержали безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в том или ином формате, снова подчеркиваем — в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира встречаться с Россией при прямых переговорах или при посреднице Америки, Европы и т.д. Россия поставила соответствующие условия в Стамбуле и мы договорились об обмене тысяч людей. Это хороший результат», — напомнил он.

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По словам Зеленского, к другим шагам, в том числе к прекращению огня, на стамбульской встрече Россия не была готова. Представители РФ пообещали «вернуться с какими-то сигналами».

«Они сказали, что „мы к вам вернемся с какими-то сигналами“. То же нам передавали и Соединенные Штаты Америки. То же самое зафиксировала и турецкая сторона во время соответствующих встреч. Все это было в течение двух суток турецких переговоров. С нашей стороны был министр обороны Умеров, контактировавший с господином Мединским с российской стороны. Россия сказала: „Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом“. Передадут, какие они видят следующие шаги, сможет ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить», — подытожил глава государства.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроков подготовки меморандума о мире и прекращении огня «нет и быть не может».

В свою очередь советник руководителя ОП Подоляк предположил, что Россия может потребовать в «меморандуме мира».

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