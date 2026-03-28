Что известно о новом оборонном соглашении Украины с Катаром: Зеленский раскрыл первые подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина выходит на новый уровень стратегического сотрудничества со странами Ближнего Востока. Президент Владимир Зеленский рассказал о подписании двух масштабных оборонных соглашений с Катаром и Саудовской Аравией на 10 лет. Аналогичный документ готовится к подписанию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы корреспондентки ТСН.

Главной целью новых договоренностей является формирование долгосрочной системы защиты инфраструктуры от атак разного характера. Президент подчеркнул, что сотрудничество не ограничится только закупками, а перейдет в плоскость совместного производства.

«Это глобальный экспорт, мы говорим о 10-летнем сотрудничестве. То есть, мы на протяжении этих 10 лет будем заниматься продукцией, строить заводы, как в Украине, линии производства, так и в этих странах», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, соглашение с ОАЭ будет подписано в ближайшие дни. Стороны уже согласовали юридическую составляющую на уровне президентов и сейчас специалисты завершают работу над текстом документа.

Как президент разрешает энергетический кризис в Украине

Кроме оборонной сферы президент сосредоточил внимание на обеспечении страны горючим в случае мировых кризисов. Зеленскому удалось достичь договоренностей по стабильной поставке дизельного топлива.

«Я вчера договорился о дизеле, как минимум на год. И дальше этот вопрос уже нашей компании („Нефтегаз“) и компаний местных», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что стратегическая задача заключалась в том, чтобы гарантировать стране топливный ресурс в случае сильных вызовов на глобальном рынке.

В конце брифинга Зеленский заинтриговал журналистов анонсом предстоящей встречи, подробности которой пока держатся в тайне по просьбе партнеров.

«У меня будет еще встречи, мы не говорим пока публично о ней. Но после возвращения сразу проговорим», — резюмировал Зеленский.

Напомним, украинские специалисты уже несколько недель работают за границей, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах, где помогают усиливать систему защиты от воздушных угроз.

По словам Зеленского, эксперты провели ряд встреч с представителями сил безопасности и обороны ОАЭ и работают над внедрением решений по укреплению защиты неба и критической инфраструктуры.

Он отметил, что уже есть понимание, как интегрировать украинский опыт противодействия воздушным атакам, доказавшим свою эффективность во время войны.

На этом фоне, 27 марта Зеленский сообщил, что Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве, который создает базу для инвестиций, технологического партнерства и обмена опытом в борьбе с атаками. Кроме обороны стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сотрудничество России с Ираном и взаимодействие в энергетической сфере.