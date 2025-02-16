Что известно о встречах с россиянами в Мюнхене: у Зеленского ответили

О чем говорилось во время Мюнхенской конференции безопасности.

Информация обо всех встречах с россиянами – это фейк. Встреч не было и не планируется, пока не будет плана, о чем заявил и украинский президент.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал об этом 16 февраля.

"На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС. Информация обо всех встречах с россиянами – это фейк. Не было встреч и не планируются, пока мы не наработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы", – написал он.

По его словам, во время с Мюнхенской конференции безопасности, руководители говорили о гарантиях безопасности. И Владимир Зеленский четко дал понять, что любое соглашение, если оно будет принято без Украины, оно принято не будет.

"И в гарантиях безопасности нам нужны США. Мы никогда не примем решения, которые будут против украинских интересов", — сказал Ермак.

Он добавил, что переговоры продолжаются.

"Кстати, во время встречи с главой МИД Китая напомнил об ударе россии по ЧАЭС. Москва несет ядерную угрозу для мира. Впереди у нас новые этапы переговоров. И мы будем стоять дальше на ключевых интересах Украины — справедливый мир", — сказал Ермак.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности, где речь шла о членстве в НАТО, разговоре президентов США и РФ, а также угрозе нового наступления Россию.

Также президент Украины Зеленский рассказал о новых договоренностях. По его словам, США поддерживают Украину.

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