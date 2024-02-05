"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация": Зеленский о событиях на фронте

В то же время, по его словам, военно-морская операция принесла положительные результаты.

Украина сегодня другая, более близкая к Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Сегодня Украина имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами. Мы более опытны. Иногда мы немного устали, иногда возможно, высокомерны, но мы не можем дать России возможность победить благодаря его инструментам", — сказал глава государства.

"Я никогда не думал сдаваться за эти два года войны. Я украинец, я люблю и защищаю Украину. Это моя обязанность, нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим", – продолжил украинский президент.

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"Россия не остановится, мы должны все это осознать, – добавил он. – Россия не хочет мира, для них мир означает поражение, они начали публично говорить, что они не намерены останавливаться, что они еще не выполнили свою задачу". "Главная цель Путина — лишить нас независимости, чтобы Украина была частью его империи"... Часть украинцев начинает привыкать к войне, и это большая ошибка. А если я сделал что-нибудь не так? Да, я человек. Но я думаю, что было больше шагов вперед.

"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт", потому что "были задержки техники, а задержки — это ошибки", — сказал Зеленский.

"Мы воюем с террористами, имеющими одну из самых больших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", – добавляет он.

"Морская операция, – уточнил президент, – принесла положительные результаты. Россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для зерновых, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно".

Напомним, что именно во время этого интервью Зеленский впервые прокомментировал возможность увольнения Залужного.

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