Что кроется за словами Лаврова о "готовности" России к миру в Украине: в ЦПД объяснили

Глава МИД РФ Сергей Лавров. / © Associated Press

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Новые заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о прекращении огня демонстрируют настоящую тактику Кремля.

Детальнее рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Лавров своей манипуляцией с условиями прекращения огня еще раз доказал, что Россия просто тянет время и пытается обмануть президента Трампа", - подчеркнул Коваленко.

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По его словам, ранее Россия пыталась прикрывать свою тактику информационными операциями, обвиняя Украину в "нежелании мира". Однако эти пропагандистские усилия потерпели крах.

"Теперь все на поверхности - вся российская ложь считывается, все ее видят", - подытожил руководитель ЦПИ.

Ранее Лавров заявил, что Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований, в частности полного прекращения поставок оружия.