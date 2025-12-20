Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Дипломатические усилия по прекращению войны в Украине вышли на этап обсуждения конкретных документов. После обнародования американского проекта мирного плана, первоначально состоявшего из 28 пунктов, Киев и Вашингтон перешли в фазу интенсивных консультаций. По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время количество пунктов сокращено до 20, а наиболее «антиукраинские» требования изъяты, однако документ остается далеким от согласования.

Об этом сообщает WSJ.

Аналитики и чиновники выделяют пять критических препятствий, которые могут заблокировать любое соглашение.

1. Территориальный вопрос: тупик в Донецкой области

Россия выдвигает бескомпромиссное требование: полный вывод украинских войск из территорий Донецкой области, контролируемых Киевом. Несмотря на давление со стороны США, стремящихся ускорить прекращение огня, Украина считает этот шаг юридически и морально недопустимым. Президент Владимир Зеленский отмечает, что любое отступление приведет к дальнейшей инфильтрации российских сил под видом гражданских. Россия же откровенно угрожает продолжать наступление на «исторические земли», если дипломатические уступки не будут сделаны.

2. Членство в НАТО и Конституция

Москва требует официального отказа Украины от вступления в НАТО, что прямо противоречит украинской Конституции. Зеленский подчеркивает, что только украинский народ имеет право определять курс страны, а изменение основного закона требует 300 голосов в парламенте, которых пока нет. Эксперты предупреждают: попытка навязать внеблоковый статус вопреки воле общества (75% которого против территориальных уступок) может спровоцировать внутренние протесты и дестабилизировать страну, на что рассчитывает Кремль.

3. Ограничение численности Вооруженных Сил

Одним из самых спорных пунктов является попытка ограничить размер украинской армии. Первоначальное предложение в 600 000 человек было пересмотрено до 800 000, чтобы соответствовать реальной численности ВСУ. Однако украинские дипломаты, в частности, Валерий Чалый, отмечают, что любое внешнее регулирование военной модели является ограничением суверенитета. Украина стремится выйти из войны без «скелетов в шкафу» и навязанных обязательств по собственной обороне.

4. Язык и культурное влияние

Россия требует восстановления статуса русского языка в образовании и медиа, что Киев расценивает как попытку вернуть инструменты дезинформации и влияния. Социологические данные подтверждают радикальное изменение настроений: если в 2019 году только 8% украинцев выступали за изъятие русского языка из школ, то сейчас этот показатель вырос до 58%. Власть рассматривает эти требования РФ как способ внутреннего расшатывания государства.

5. Контроль над Запорожской АЭС

Вопрос крупнейшей атомной станции Европы остается нерешенным. Предложение США по «разделенному контролю» между Украиной и РФ вызывает негодование в Киеве. В плане отсутствуют детали полной демилитаризации объекта, источников финансирования его ремонта и гарантий безопасности для находящегося под оккупацией украинского персонала.

Риски внутренней дестабилизации

Эксперты предупреждают: если власть пойдет на противоречащие Конституции унизительные уступки, это может спровоцировать социальные беспорядки и протесты внутри Украины. Политолог Алексей Гарань подчеркивает, что такой сценарий поможет Путину достичь его цели — полного доминирования над Украиной из-за внутреннего хаоса.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин использовал свою ежегодную «Прямую линию», чтобы подтвердить приверженность достижению всех своих военных целей в Украине.

Ранее сообщалось, отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.