Что мешает подписать соглашение между Украиной и США о минеральных ресурсах: Стефанишина ответила

Украина и США согласовали текст соглашения о сотрудничестве в минеральных ресурсах.

Украина готова подписать соглашение о минеральных ресурсах из США в любой момент, поскольку переговоры по его содержанию полностью завершены.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерша юстиции Ольга Стефанишина журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Однако американская сторона еще не определилась с датой подписания.

“Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем когда, в каких условиях они хотят ее подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию никогда”, – сказала Стефанишина.

Это соглашение предусматривает стратегическое сотрудничество Украины и США в сфере минеральных ресурсов, что имеет огромное значение для развития экономики и укрепления партнерских отношений между странами.

Напомним, в Вашингтоне хотят, чтобы президент Владимир Зеленский согласился встать на путь к перемирию и переговорам с Москвой.

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