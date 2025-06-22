Что мотивирует Путина воевать и почему он не остановится: Подоляк назвал причины

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Для россиян война важна и она для РФ гораздо дешевле любого другого формата существования, поэтому Владимир Путин не собирается останавливаться.

Об этом в эфире «Мы-Украина» заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что продолжение войны является для Кремля рациональным выбором, решающим сразу целый ряд проблем.

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«Они за счет войны, во-первых, решили свои внутренние вопросы — вопросы тотального контроля над проблемами, неурядицами, которые есть на внутреннем рынке. Вторая составляющая — они, опять же, за счет войны вернулись временно, но вернулись с глобальной повесткой дня, на доминирующей позиции — да, из-за насилия… Третья составляющая — ближайшее окружение Путина получает прямые финансовые доходности от войны, то есть они зарабатывают больше, чем без войны, на обслуживании, на сервисе», — объяснил Подоляк.

По мнению Подоляка, диктатору нравится процесс войны.

«Самому Путину нравится эта, во-первых, милитаристская риторика, идеология, вид страны, ну и более того, он наслаждается эстетически массированной кадрами разные, которую он совершает в стране, в нашей с вами стране. Это все мотивация», — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что одна из главных причин, почему Путин не хочет остановить войну в Украине, несмотря на огромные потери, это желание покорить украинский народ.

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«Путин неоднократно демонстрировал, что не рассматривает Украину как независимое государство с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельное от России», — отметили эксперты.