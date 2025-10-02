Что может остановить Путина: экс-министр обороны Британии рассказал

Бен Уоллес / © Getty Images

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал главную причину, по которой Украине до сих пор не удалось одержать победу над РФ. Мероприятие долгие годы не могло правильно понять Владимира Путина.

Об этом он заявил в своей статье The Telegraph.

«Пора дать понять Путину, что ему действительно есть что терять. Путин — жалкий маленький хулиган, живущий в мире фантазий и романтических царских предрассудков», — написал Уоллес.

Экс-министр подчеркнул, что именно эго и фантазии Путина, в частности его одержимость Крымом как «жемчужиной давно утраченной российской имперской короны», привели Россию в нынешнее состояние. По его мнению, пока Крым в безопасности, Путин также чувствует себя в безопасности.

План «удушения» Крыма: предлагающий Уоллес

Уоллес убежден, что для победы необходимо поставить Крым под угрозу, сделав полуостров «непригодным для проживания и нежизнеспособным с точки зрения России».

Бывший глава Минобороны Британии предложил такой план действий:

Разрушение логистики. Необходимо снести Керченские мосты, чтобы все поставки осуществлялись сухопутным коридором, находящимся под огневым контролем Украины. Блокировка ресурсов. Следует уничтожить водо- и энергоснабжение Крыма. Постоянное давление. Украина должна ежедневно обрушивать в Крым дождь из дронов.

Уоллес добавил, что Украине не обязательно вторгаться на полуостров, но его следует «задушить до смерти». Он напомнил, что российский флот уже изгнан из Севастополя.

Призыв к Западу

Бен Уоллес призвал Лондон увеличить поставки морских и воздушных беспилотников. Кроме того, он считает, что Германия должна как можно быстрее передать Украине ракеты Taurus. Экс-министр уверен: дроны (включая крылатые ракеты типа Taurus и Storm Shadow, которые являются «более быстрыми и совершенными беспилотниками») — это именно технология, которая даст Украине преимущество и позволит выиграть эту битву.

